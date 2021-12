A2A: Unareti sigla con Comune Milano contratto servizio gas

Milano, 20 dic. (Adnkronos) – Unareti, aggiudicataria della gara, ha sottoscritto con il Comune di Milano, in qualità di stazione appaltante, il contratto di servizio per la distribuzione del gas dell’ambito territoriale 'Milano 1'. La gestione avrà una durata di 12 anni per un valore complessivo di 1,37 miliardi di euro.

L'atem MI1 è costituito da circa 830.000 Pdr (punti di riconsegna) attivi sui Comuni di Milano, Baranzate, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese e Sesto San Giovanni con un valore di Rab pari a circa 700 milioni di euro.

"Con la firma del contratto e con l’avvio del servizio entro marzo 2022, prosegue la gestione della distribuzione del gas da parte di Unareti sul territorio milanese. L’offerta – si legge nella nota di A2A – prevede un importante piano di investimenti volto a favorire una spinta all’innovazione tecnologia e all’efficienza energetica, oltre che un forte impegno sui livelli di sicurezza e di qualità nell’erogazione del servizio, a beneficio dei cittadini, incrementali rispetto ai livelli obbligatori previsti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente".