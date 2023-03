AB Inbev si prende cura di Milano: nuovo murales vicino Famagosta

Milano, 24 mar. (askanews) – Imbattersi in un muro scrostato ingrigito dal tempo, dove l’unica nota di colore sono le erbe infestanti non è una scena inusuale in periferia. Ma dalla collaborazione virtuosa del privato con la pubblica amministrazione possono nascere iniziative capaci di ridare dignità a questi luoghi nevralgici delle città. Come è successo a Milano dove grazie all’impegno della multinazionale della birra AB Inbev nei pressi della metro Famagosta un murales di 200 metri quadrati ha permesso di riqualificare un’intera parete vittima del degrado:

“Noi di Ab Inbev che siamo il birrificio più grande del mondo e abbiamo la sede a Milano in piazza Gae Aulenti – Arnaud Hanset

Ad e Country Director AB InBev Italia – volevamo essere vicini alla città e abbiamo deciso di trovare una parte della città per prendere un impegno più forte coi milanesi, perchè come azienda siamo convinti che dobbiamo essere molto molto vicino alle città dove siamo presenti come azienda”.

Il murales, affidato a Dentsu Creative, è stato realizzato dopo un intervento di manutenzione del muro e affida alle immagini un messaggio che sta a cuore a un gruppo come AB Inbev:

“Il gusto del bere responsabile è assolutamente importante, fa parte della nostra strategia – ha sottolineato – Siamo convinti come azienda, e in Italia ancora di più, che dobbiamo avere una birra in qualità e non in quantità. Abbiamo un portafoglio di birre premium e super premium come Leffe, Corona, Stella Artois e ogni esperienza per i nostri consumatori deve essere positiva”.

Il progetto è stato sviluppato insieme all’amministrazione comunale attraverso un confronto sulle reali necessità del quartiere per dare un contributo efficace a chi tutti giorni vive questa zona, snodo importante per la città:

“E’ un intervento importante – ha commentato Fabrizio Delfini, assessore del Municipio 6 – non è solo una questione di colorazione ma di intervento della qualità dello spazio pubblico fondamentale perchè rende più sicuro e fruibile uno spazio e allieta le persone ad andare verso la metropolitana quindi anche a percepire una sicurezza maggiore Questi interventi servono a valorizzare e rendere uno spazio pubblico di qualità”.

Del resto per AB InBev Milano è un centro urbano strategico dove non solo lavorano 240 dipendenti di 18 nazionalità diverse ma ha anche sede il quartier generale della Business Unit Europa Centrale, un hub internazionale che opera verso più di 40 Paesi.