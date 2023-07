Abascal (Vox): "Legge su violenza di genere contro l'uguaglianza"

Valencia, 14 lug. (askanews) – “Crediamo che l’uguaglianza (di genere, ndr) debba essere una politica che riguarda tutti i ministeri. L’uguaglianza è un principio costituzionale e non ci può essere alcun ministero che non tenga conto dell’uguaglianza, in tutti gli ordini, tra uomo e donna; l’uguaglianza di tutti gli spagnoli davanti alla legge che è minata dalla legislazione sulla violenza di genere che ha abolito la presunzione d’innocenza per gli uomini e ha creato tribunali speciali.”

Così Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, parlando con la stampa delle leggi sulla violenza di genere in Spagna, a margine del suo comizio a Valencia, in vista delle elezioni del 23 luglio.