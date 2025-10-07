ABB punta sull'AI per trasformare l'automazione industriale

Genova, 7 ott. (askanews) – L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di fare automazione industriale, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità. E’ il caso di ABB, leader tecnologico globale nell’automazione e nell’elettrificazione, che sta integrando l’intelligenza artificiale per aumentare le performance degli asset e supportare le persone nel loro lavoro quotidiano.

“Oggi – spiega Michele Mannucci, Local Division Manager ABB Energy Industries Italia – non parliamo solo di andare a controllare i processi ma di renderli più adattivi, sostenibili ed efficienti.

In ABB, grazie all’utilizzo estensivo dell’intelligenza artificiale applicata all’industria, siamo passati da sistemi reattivi a sitemi predittivi. Questo ci permette di andare ad anticipare i guasti, ottimizzare i consumi, ridurre le emissioni e andare a prendere decisioni in tempo reale. Un esempio concreto è la piattaforma Genix che ci permette, grazie all’elaborazione dei dati provenienti dagli impianti che controlliamo, di andare a ridurre fino al 60% le inattività non pianificate degli impianti, migliorare i costi operativi del 30% e andare ad estendere il ciclo di vita delle risorse fino al 15%. Tutto questo è già una realtà a Genova e anche in altre sedi in giro per il mondo dove supportiamo i nostri clienti”.

L’avvento dell’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il mondo del lavoro e c’è chi teme che possa rappresentare una minaccia. “Per noi l’intelligenza artificiale – sottolinea Mannucci – non sostituisce le persone ma le rafforza. Un aspetto molto importante dell’intelligenza artificiale è quello che ci permette di andare a colmare il gap generazionale. Grazie ad un’analisi accurata dei dati e a dei suggerimenti strategici, le persone, indipendentemente dalla loro esperienza, possono andare a prendere delle decisioni più informate e più strategiche per andare a aumentare l’efficienza dei nostri impianti. L’intelligenza artificiale permette ai nostri team di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto lasciando ai sistemi informatici attività molto più ripetitive. Questo non solo migliora la qualità del lavoro delle nostre persone ma permette anche al nostro settore di attrarre nuovi talenti dal mercato”.

A Genova ABB può contare su un centro di avanguardia come il Collaborative Operation Center da cui gli esperti sulle tecnologie digital supportano da remoto tutti i clienti. “Il Collaborative Operation Center – conclude il Local Division Manager di ABB Energy Industries Italia – è il cuore pulsante di ABB da cui supportiamo in remoto tutti i nostri clienti sia in Italia che all’estero. Lavoriamo con mercati differenti, impianti di produzione dell’energia tradizionali e rinnovabili e segmenti di mercato come Oil and Gas, farmaceutico, impianti chimici e raffinerie. Da qui ci occupiamo prevalentemente di attività fondamentali per garantire l’operatività degli impianti, gestendo il monitoraggio dei sistemi informatici e la manutenzione correttiva e predittiva, fino anche al supporto per la gestione energetica degli impianti. Tutto ciò grazie all’utilizzo estensivo dell’intelligenza artificiale che ci ha permesso negli anni di ridurre del 40% le attività in sito e grazie anche ad applicazioni come il Condition Monitoring e la manutenzione predittiva di andare a ottimizzare quella che è la operatività degli impianti dei nostri clienti”.