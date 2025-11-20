ABB: un nuovo concetto di smart building, intelligente e sostenibile

Rho, 20 nov. (askanews) – Un futuro connesso, elettrificato ed efficiente: è questa la visone che ha portato ABB, azienda che opera a livello globale nell’elettrificazione e nell’automazione, a partecipare in Fiera Milano a Smart Building Expo, dedicata alla transizione energetica e digitale di edifici e città.

“Come ABB – ha detto ad askanews il Sales Manager di ABB Electrification per l’Application Building, Andrea Vicario – ci poniamo sul mercato per approcciare lo Smart Building nel modo più olistico.

Le nostre soluzioni sono flessibili, modulari e integrate. Noi abbiamo coniato un termine, Building aumentato, perché aumenta tantissimi aspetti della vita del building”.

Le caratteristiche di questo approccio, ci hanno spiegato, sono la flessibilità, la modularità e l’integrazione, aspetti che si declinano in soluzioni per l’elettrificazione, la gestione intelligente dell’energia e l’automazione degli edifici, in un contesto nel quale la sostenibilità gioca un ruolo centrale. “Per ABB la sostenibilità è veramente uno dei primi pilastri che portiamo avanti da sempre – ha aggiunto il manager – un po’ per la nostra cultura, un po’ per l’approccio sul mercato. Riteniamo che come aziende, leader del settore e come professionisti che portano le soluzioni al mercato, dobbiamo portare avanti la sostenibilità, non in parole ma anche in fatti”.

E a Smart Building Expo ABB ha portato alcune delle sue soluzioni. “Nel nostro stand – ha detto ancora Vicario – abbiamo provato a portare un po’ in piccolo le nostre soluzioni, la nostra tecnologia. Alle mie spalle vedete il BMS, un Building Management System, che è un sistema hardware-software che soprattutto gestisce un edificio, qualunque esso sia, un terziario, un commerciale, anche un edificio industriale, che oltre all’illuminazione, che è il comfort vivo che le persone possono percepire all’interno, c’è tutta la parte del clima e tutte le misure che fa il BMS permettono di ridurre i consumi, ma soprattutto di leggere l’energia in modo intelligente”.

Ma a che punto siamo davvero sulla strada per edifici più intelligenti e sostenibili? “Le tecnologie ci sono – ci ha risposto Andrea Vicario -, ma bisogna cambiare un po’ il concetto dello smart building. Dobbiamo vedere il building non più come un blocco di cemento energivoro, ma come un edificio che può contribuire a quello che è il concetto della sostenibilità. È un percorso lungo che porterà di sicuro i risultati se lo mettiamo in pratica”.