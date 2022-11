Una donna abbandona il suo cane per andare a cena. I carabinieri lo trovano sui sedili posteriore dell'auto e sono intransigenti con la padrona.

A Firenza una donna ha lasciato il cane in auto mentre era a cena in un locale poco distante da dove aveva parcheggiato la vetture. La proprietaria del quadrupede è stata denunciata.

Abbandona il cane in auto per andare al ristorante per cena: proprietaria denunciata

La denuncia è scattata per abbandono e maltrattamento di animali. La donna si è giustificata dicendo che si sarebbe trattato solo di un paio d’ore mentre stava cenando, ma le forze dell’ordine non hanno accettato spiegazioni ed hanno punito la proprietaria del cane. Il tutto è avvenuto in Viale Petrarca a Firenze, in Toscana.

L’intervento dei carabinieri e la liberazione del cane

L’animale è stato notato da una pattuglia di passaggio dei militari dell’arma dei carabinieri.

Gli agenti, dopo aver visto il cane sui sedili posteriori, hanno allertato i vigili del fuoco e un veterinario dell’Asl. Una volta che sono state valute le condizioni del cane, il quadrupede è stato salvato grazie ai pompieri che hanno aperto la vettura. La proprietaria si è accorta della situazione solo dopo essere uscita dal locale in cui stava cenando.