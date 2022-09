La passione prevale sull'istinto paterno e allora un uomo abbandona il figlio per andare in un bordello. La polizia è riuscito ad arrestarlo.

In Spagna un uomo di 35 anni è stato arrestato per abbandono di minore. Questo papà irresponsabile ha lasciato il figlio in auto per recarsi in un bordello ed andare a prostitute.

Abbandona il figlio di tre anni in auto per andare al bordello, arrestato padre 35enne

La polizia spagnola ha interecettato l’uomo grazie alla sua automobile e alle telecamere. Il 35enne stava cercando di fuggire dall’uscita di emergenza. La vicenda risale a ieri, giovedì 22 settembre 2022, quando il protagonista di questa storia doveva stare con il figlio. La passione purtroppo ha prevalso sull’istinto paterno e quindi il 35enne ha abbandonato il piccolo in macchina per andare in un bordello.

La dinamica

A notare il bambino in auto è stata proprio la polizia che si trovava a passare in quella zona.

Subito gli agenti hanno aperto la portiera della macchina e liberato il piccolo. Nonostante il bimbo abbia solo 3 anni è stato in grado di indicare il luogo in cui si era recato il padre. Le indicazioni dell’infante hanno portato gli agenti in una discoteca che è anche bordello. Prima di pensare a fermare l’uomo, i poliziotti hanno contattato la madre del bimbo abbandonato e le hanno riconsegnato il figlio.

Il 35enne è stato arrestato poco dopo la mezzanotte. Ad aggrevare la sua posizione è stata poi la testimonianza di alcune persone che lavorano nel bordello. I dipendenti hanno dichiarato agli agenti che l’uomo era solito recarsi lì e lasciare il figlio in macchina.