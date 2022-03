Abbandonate dal circo, 4 tigri vivono ora in un Big Cat Sanctuary

Roma, 13 mar. (askanews) – Quattro tigri abbandonate in Argentina dai loro circhi e tenute in piccole gabbie di metallo per oltre 10 anni sono arrivate nella loro nuova casa: il Big Cat Sanctuary “Lionsrock”, una riserva per grandi felini vicino Bethlehem, in Sudafrica. Il centro le ha accolte, promettendo loro un nuovo spazio sicuro all’aperto, dove trascorrere il resto della loro vita.

“Le tigri vengono dall’Argentina quindi hanno fatto un viaggio molto lungo negli ultimi tre giorni, ma sono combattenti, e ce l’hanno fatta.

Sperano anche in una buona vita – spiega ad Afp Amir Khalil, direttore soccorso four paws – Erano in precedenza tigri da circo, i circhi le hanno abbandonate e sono rimaste su un vagone treno per circa 15 anni, hanno vissuto in 75 mq”.

“Il Lions rock è una riserva per grandi felini, è un progetto di Four Paws International, che è un’organizzazione mondiale per la tutela degli animali – aggiunge ad Afp Hildegard Pirke, Ground manager Lionsrock – Lions Rock è stata fondata o la proprietà è stata acquistata nel 2006, abbiamo iniziato a costruire molte aree e recinzioni e grandi ambienti naturali per molti per lo più leoni che sono stati salvati negli anni, quindi quello che facciamo qui è di dare loro più o meno una casa sicura per tutta la vita e tutta la libertà che possiamo dare loro”.