Abbatti le barriere comunicative interne con il CRM Italiano di vtenext

vtenext, realtà attiva nel settore da oltre 14 anni, con un network formato da più di 2.000 clienti business, 100.000 utenti community e 93 partner e reseller propone sul mercato il primo Software CRM Italiano capace di intercettare, prevedere e soddisfare facilmente i bisogni dei propri Lead e Clienti, incrementando le vendite e la Customer Satisfaction.

Il merito è di un team formato da sviluppatori, consulenti e formatori che vantano un’esperienza decennale nel settore. Così, vtenext è in grado di rispondere alle necessità delle aziende di qualunque ambito e dimensione, dando loro la possibilità di sviluppare un progetto ad hoc.

Ma cos’è, nei dettagli, un CRM? Un Software di Customer Relationship Management non è altro che una piattaforma dotata di funzionalità specifiche, per permettere di gestire al meglio il rapporto con i clienti, creando un’esperienza unica. L’obiettivo non è solo quello di aiutare le aziende ad acquisire nuovi utenti, ma di fidelizzare anche quelli già esistenti.

Senza un CRM, infatti, reperire e classificare tutti i dati relativi al proprio pubblico sarebbe piuttosto difficile. Invece, far convergere in un unico database una tale mole di informazioni facilita il confronto interno, abbatte le barriere comunicative e semplifica l’organizzazione dei diversi team coinvolti. Il risultato? La creazione di una Customer Experience uniforme.

Digitalizzando i processi aziendali, inoltre, è possibile creare importanti automatismi, che fanno risparmiare tempo, risorse e permettono un monitoring accurato delle performance. E poi, grazie alla CRM Mobile App, compatibile con iOS e Android, è semplice gestire le attività anche in movimento.

Oggi, vtenext, dispone di tre sedi, situate a Milano, Verona e Londra. Prerogativa essenziale, sia della sua offerta che del metodo di lavoro, è la filosofia “Open”. Si fonda su processi chiari e trasparenti, che mirano al raggiungimento di un obiettivo comune. Colleghi e collaboratori, infatti, sono attivamente coinvolti nei confronti e nel processo decisionale. In questo modo, è possibile trovare la soluzione più adatta a seconda delle esigenze del cliente. La qualità garantita da vtenext, inoltre, passa anche attraverso le certificazioni ISO 9001 e ISO 27001, rinnovate con successo ogni anno.

L’obiettivo finale, quindi, è quello di consolidare performance aziendali sostenibili, offrire processi interni ed esterni di qualità e garantire che le informazioni siano trattate con un livello di sicurezza in linea con gli standard internazionali. Il tutto in un’ottica di massimizzazione della Customer Experience.

Entra in contatto con vtenext, compila il form online e scopri subito tutti i vantaggi del CRM italiano!