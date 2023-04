Avrebbero deciso di parlare di quei crimini orribili che hanno commesso: “Abbiamo sparato in testa ai bambini”, due miliziani Wagner confessano ed Alexei Savichev ed Azamat Uldarov lo hanno detto all’organizzazione russa Gulagu. A riportarlo il sito russo indipendente Meduza. E secondo quanto appreso i mercenari russi della compagnia Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar.

Wagner ha “sparato in testa ai bambini”

Due appartenenti alla milizia di contractors reclutati in carcere lo hanno confermato. In particolare Azamat Uldarov ha raccontato di aver “sparato alla testa a una bambina di 5 anni”. E ancora: “Ho eseguito l’ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi i bambini di cinque anni”: Con lui Alexei Savichev in una confessione resa al direttore del sito Vladimir Osechkin. SU cosa? Sull’esecuzione di oltre 20 bambini e adolescenti ucraini, e poi sull’esplosione di una fossa con più di 50 prigionieri feriti ed in ordine alla terribile “pulizia” di edifici residenziali ammazzando tutti compresi i minori. E l’ordine di “ripulire” Bakhmut senza risparmiare nessuno sarebbe arrivato dal capo Yevgeny Prigozhin.

Chi avrebbe dato l’ordine dei massacri

Lo stesso che poche ore fa aveva fatto un appello a Vladmir Putin di cercare una pace territoriale con Kiev. A Soledar poi Savichev ha spiegato che era stato emesso un ordine per il quale “tutti coloro che hanno più di 15 anni dovevano essere fucilati in una volta sola, senza una parola. Sono state uccise 20-24 persone, di cui 10 avevano 15 anni”.