Abbigliamento da lavoro aziendale? King Kong Work, l’eCommerce con oltre 130.000 prodotti e assistenza tecnica specializzata

(Milano, 8/9/22) – Milano, 8 settembre 2022. L’abbigliamento per il mondo aziendale richiede soluzioni efficaci sul piano tecnico, ma anche coerenti con l’immagine del proprio brand. King Kong Work () è l’eCommerce che permette di acquistare abbigliamento per aziende con personalizzazione, accompagnato da consulenza tecnica e preventivi a misura delle proprie esigenze in appena mezz’ora dall’invio della richiesta.

King Kong Work fornisce abbigliamento personalizzato con il logo aziendale in tempi record, presentando un’assistenza tecnica in grado di supportare il cliente tanto nella fase di selezione degli articoli come nel post-vendita.

La specializzazione nell’ambito dei capi da lavoro ha portato a un catalogo organizzato in numerose categorie di prodotti, tra cui classico, ad alta visibilità, multinorma, ignifugo, senza trascurare divise per hotel e ristoranti. Non manca ovviamente materiale antinfortunistico, quali ad esempio guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche.

Il catalogo, costantemente aggiornato, è strutturato in oltre 130.000 articoli. Un’offerta che è stata scelta da oltre 27.000 aziende e ciò ha portato a più di 6.500 spedizioni ogni mese. Sono inoltre disponibili più di 100 brand nazionali e internazionali di antinfortunistica ed abbigliamento da lavoro.

La commercializzazione dei prodotti in assenza di intermediari conduce a definire un rapporto diretto con il cliente, che nella larga maggioranza dei casi si traduce in una collaborazione a lungo termine.

Nel novero di questi figurano, tra gli altri, Moby, Enel, Protezione Civile, Iperceramica, Croce Rossa Italiana, Rossignol, Oltremare.

I valori alla base della proposta sono serietà, velocità, cura del cliente. Tre punti chiave che vengono confermati dalle recensioni registrate da Google. Lo store digitale prevede vari canali di contatto, dal telefono a WhatsApp, dall’email al form di richiesta implementato sul sito stesso.

Abbigliamento personalizzato per la tua azienda? Qualità e preparazione di King Kong Work ti aspettano su .

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR