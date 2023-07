Abbigliamento donna elegante: le tendenze dell’estate 2023

Ora che la stagione calda è cominciata, è giunto il momento di parlare delle tendenze in fatto di abbigliamento donna elegante, quelle che sono state presentate in passerella a marzo e che hanno ormai invaso i nostri guardaroba. Non solo parleremo dei capi e degli accessori diventati indispensabili, ma anche dei colori moda che indosseremo e delle fonti di ispirazione per creare look estivi nei prossimi mesi. Abbiamo creato questa mappa esclusiva delle tendenze, che rappresenta un prezioso strumento per rimanere al passo con la moda.

L’abbigliamento donna elegante deve… brillare!

Le sfumature brillanti della stagione primavera-estate 2023 si trasformano in consistenza fluida, quasi evanescente. Questa scelta di indossarle di giorno piuttosto che di sera sovverte le convenzioni e le rende sorprendentemente fresche. A incarnare questo nuovo approccio è un brand in particolare, Genny, che con il suo abbigliamento donna elegante dona uno stile unico e originale a chiunque lo indossi. Le luminescenze dei suoi abiti e delle sue tute, che sembrano danzare sulla pelle, catturano l’essenza dell’innovazione. Con questa trasformazione fluida, le regole del passato vengono radicalmente rinnovate e il risultato è un look contemporaneo e distintivo che conquista gli occhi di tutti.

Colori pastello per capi d’abbigliamento casual (ma anche eleganti!)

I toni pastello rappresentano un indispensabile per l’estate 2023: gonne ultra corte, camicie oversize, elementi trasparenti, pantaloni leggeri e capelli voluminosi per creare un look casual ma sofisticato. Presso gli store Sandy Liang e Brandon Maxwell potrete scoprire abiti pastello meravigliosi da inserire direttamente in valigia, per vacanze super chic

Il nero? Un must per il tuo abbigliamento elegante

Il colore nero è, al pari della tonalità pastello, un’indiscutibile must di questa stagione. Lo hanno dimostrato svariati marchi, primo fra tutti Dior, con approcci visivi e identità talvolta molto diverse, ma unite da un comune desiderio di total black. Questa scelta intramontabile si è manifestata in modo unico ed originale, rendendo ogni brand riconoscibile e distintivo nella sua espressione. La tendenza al total black ha trovato spazio e apprezzamento all’interno del panorama della moda, confermando la sua forza e versatilità. Attraverso codici visivi innovativi e unicità d’interpretazione, i marchi del panorama moda hanno saputo conferire un tocco personale e autentico a questo classico intramontabile, dimostrando così la loro creatività e maestria.

L’eleganza della lingerie a vista

Con una crescente fiducia nel proprio corpo che si manifesta sia sulle passerelle sia nello streetstyle, è giunto il momento di esibire anche la nostra biancheria intima abbinandola a un maxi blazer o utilizzandola per creare stratificazioni con altri capi. Dalle sfilate di Milano a quelle di Londra, passando per Parigi e New York, sono state presentate molteplici proposte di abbigliamento donna elegante, che mostrano in modi diversi come indossare la lingerie in questa stagione estiva. Ogni brand ha presentato il proprio approccio, ma il nostro preferito è sicuramente quello di Dolce e Gabbana.

Il lusso sussurrato dell’abbigliamento elegante da donna, una tendenza tutta di quest’anno

Gisele Bündchen e perfino Beatrice Borromeo non hanno saputo resistere all’irresistibile tendenza del 2023: il quiet luxury. Cos’è il quiet luxury? Quell’abbigliamento elegante fatto di capi di alta moda senza logo apparente, caratterizzati da tagli lineari e colori chiari, che spaziano dall’ecrù al bianco. Questo stile era già presente nell’alta società americana, ma si è diffuso sempre più rapidamente, fino ad arrivare all’Europa e al mondo intero.

Look eleganti in total denim

I jeans rappresentano un’icona intramontabile e sono un elemento centrale dell’abbigliamento casual ed elegante anche questa estate. Tra i modelli più apprezzati troviamo i jeans baggy, caratterizzati dalla loro vestibilità morbida, che hanno dominato gli anni 2000. Un’altra variante molto popolare sono i jeans con taglio ampio, che stanno già conquistando l’attenzione delle star e delle modelle. Tuttavia, i veri preferiti saranno i jeans wide leg nella versione cargo. E se la vasta scelta di denim non fosse sufficiente, potete completare i vostri outfit con una borsa di jeans, seguendo il trend Y2K che sta guadagnando notorietà. In questa stagione un po’ incerta, vi consigliamo di sperimentare l’abbinamento denim su denim, in cui il tessuto blu diventa protagonista dalla testa ai piedi, comprese le calzature. Avete visto i total denim Givenchy?

L’abbigliamento da donna deve essere elegante anche al mare!

La nostra mappa delle tendenze estive in fatto di abbigliamento donna elegante non poteva che finire con loro: i costumi da bagno. Costumi interi e bikini vivaci e sfavillanti, costumi con strass, con stampe animalier, a pois, con motivi floreali e richiami agli anni ’60. Non bisogna dimenticare il classico costume da bagno nero, l’iconico “little black dress” dell’estate 2023, pronto a essere personalizzato per soddisfare ogni esigenza: con spallina singola, dettagli cut out, tagli audaci o un tocco retrò. Il colore bianco rappresenta la scelta chic per coloro che desiderano indossarlo anche di sera, abbinato a gioielli per il corpo, mentre i costumi che offrono l’effetto pancia piatta abbracciano la tendenza del drappeggio in una chiave modern