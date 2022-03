Abbracci nello spazio tra russi e statunitensi

Roma, 30 mar. (askanews) – Abbracci nello spazio tra l’astronauta della Nasa Mark Vande Hei e i cosmonauti russi Pyotr Dubrov e Anton Shkaplerov nella Stazione Spaziale Internazionale, prima di salire a bordo della navicella russa Soyuz e rimettersi in viaggio verso la Terra.

Si era temuto che l’aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Russia per la guerra in Ucraina avrebbero creato problemi per il ritorno dell’astronauta 55enne.

Ma la stessa Nasa all’inizio di marzo aveva spiegato che non ci sarebbero state ripercussioni per le operazioni sulla ISS o il ritorno a casa dell’astronauta Usa.