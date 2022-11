Abbracciami... Cremonini duetta con Elisa sulle note di "Poetica"

Roma, 19 nov. (askanews) – Cesare Cremonini ha chiuso il suo tour, partito lo scorso giugno negli stadi, regalando al pubblico un inedito duetto insieme ad Elisa sulle note di “Poetica”. Un tour decollato l’estate scorsa da San Siro, proseguito con sette date negli stadi italiani e il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e tornato ad incantare con 13 show indoor nelle città di Milano, Roma e Bologna, che ha riscosso un successo senza precedenti e venduto oltre 450 mila biglietti in un anno.

Per l’ultima data al Forum di Assago, alle porte di Milano, ha invitato sul palco, per un’irreperibile duetto, Elisa dando vita ad un momento magico sulle note di “Poetica”.

Lui in giacca di paillettes, lei con abito bianco e coroncina: “Poetica non è una canzone ma un grande castello di una fiaba fatta di musica e io ho pensato subito a Elisa come ad una regina. – Ha raccontato Cesare sui suoi social – Ho sognato che potesse entrare sul palco con una corona.

Elisa è visionaria e sapevo che ci saremmo divertiti. Credo che ci stessimo cercando. Ho provato qualcosa di unico con lei sul palco. A volte anche nella musica accadono magie”.