Abbronzatura fai da te: i migliori rimedi naturali

Una perfetta abbronzatura fai da te si può ottenere in modo naturale affidandosi a prodotti quali cacao e tè nero o gel abbronzanti specifici.

Ognuno di noi sogna una abbronzatura dorata e uniforme. Per ottenere una abbronzatura fai da te, è bene preparare la pelle, ma si possono anche usare rimedi naturali che permettono di colorare la pelle senza rischi o danni collaterali. Vediamo come fare e quali rimedi usare per un bel colorito della pelle.

Abbronzatura fai da te

In questo periodo sono molti coloro che stanno organizzando le vacanze al mare, munendosi non solo di costumi e di pareo, ma anche di protezioni e creme solari. Questi prodotti non devono assolutamente mancare dal momento che garantiscono una perfetta abbronzatura fai da te in modo naturale e sano.

I raggi del sole sono ricchi di energia e di vitamina D, ma se gestiti in maniera errata possono avere delle conseguenze molto serie sul benessere e la salute. Per questo è molto importante agire nella maniera corretta con prodotti specifici e adatti che siano indicati per la propria carnagione in modo da darle la tintarella migliore possibile.

Prima di dedicarsi all’abbronzatura fai da te e a prodotti utili, bisogna preparare la pelle in modo che sia pronta a ricevere i raggi del sole. Molto importante fare lo scrub in modo da dare freschezza all’epidermide. In questo modo si elimina la pelle morta e si prepara la pelle ad accogliere i raggi del sole e ad abbronzarsi.

Bisognerebbe fare uno scrub ogni settimana per stimolare e favorire il rinnovo cellulare per una pelle che sia maggiormente uniforme e soprattutto senza nessun tipo di imperfezioni o inestetismi. Per l’abbronzatura fai da te è sempre bene fare attenzione a esporsi al sole onde evitare di andare incontro a rischi e problemi.

Abbronzatura fai da te: consigli

Per una perfetta abbronzatura fai da te è possibile ricorrere a rimedi e soluzioni a base naturale che sicuramente aiutano a dare alla pelle il colorito desiderato e soprattutto uniforme. Curiosando nella dispensa si possono trovare prodotti e ingredienti che possono colorare la pelle in maniera naturale e omogenea con risultati ottimi.

Sono sicuramente rimedi che risultano molto semplici da realizzare, oltre al fatto che non lasciano macchie. Tra i rimedi naturali per una perfetta tintarella vi è sicuramente il cacao che, applicato sulla pelle, ha funzione e proprietà idratante. Si può preparare una crema al cacao da spalmare sul viso e il corpo almeno due volte a settimana in modo da ottenere un colorito uniforme.

Il tè nero è un altro ottimo ingrediente per realizzare una ottima abbronzatura fai da te. Bastano 8 bustine per pelli chiare e 16 per le scure che bisogna raffreddare a cui aggiungere poi degli oli essenziali alla rosa mosqueta dalle proprietà lenitive oppure il limone che stimola la tintarella. Tra i vari metodi, anche il gel Ultra Bronze per una tintarella tutto l’anno.

Si raccomanda poi di passare anche alla fase di idratazione della pelle usando una crema o un balsamo idratante che permette di evitare screpolature o di arrossare l’epidermide. Si raccomanda anche di prendere il sole gradualmente almeno nelle prime giornate: passando da mezz’oretta a 1 ora ed evitando le ore più calde.

Abbronzatura fai da te: miglior rimedio naturale

Tra i tanti rimedi naturali che stimolano l’abbronzatura fai da te, il migliore, per le sue proprietà e consigliato anche dai consumatori, è proprio Ultra Bronze, un gel che ravviva il colore della pelle dandole una tintarella uniforme. Un prodotto che dona una pelle colorata e scura, non solo nei mesi estivi, ma anche tutto l’anno.

Un gel studiato dai maggiori esperti del settore che si contraddistingue da altri rimedi abbronzanti proprio perché privo di controindicazioni ed effetti collaterali dal momento che non danneggia la pelle. Ha effetti rapidi e immediati evitando tutte le problematiche che possono scaturire dalle lampade o dall’esposizione diretta al sole.

Ultra Bronze è sicuramente la valida alternativa ai prodotti che si trovano attualmente in commercio. Una soluzione economica che, in pochi minuti, dona un colorito uniforme, anche quando ormai la stagione estiva è alle spalle. Un gel che abbronza quando, dove e come si vuole senza danni.

Grazie proprio a questi benefici, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula considerata la migliore che ci sia in commercio anche grazie agli ingredienti premium al suo interno come l’olio di germe di grano che idrata la pelle e la abbronza al tempo stesso per due funzioni in un solo prodotto e la vitamina E che protegge la pelle dall’invecchiamento cellulare. Un gel che si prende cura della propria pelle e della carnagione. Basta applicarlo sul corpo per poi massaggiare con movimenti circolari e assorbire in profondità.

Ultra Bronze non si ordina nei negozi o e-commerce, per la sua formula esclusiva e originale, ma è possibile soltanto compilando il modulo con i dati personali sul sito ufficiale del prodotto per approfittare della promozione di una confezione a 39,99€ invece di 82€ con altre offerte. Il pagamento è effettuabile con Paypal, la carta di credito oppure i contanti al corriere con la consegna in pochi giorni.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.