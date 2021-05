“Abitante di un corpo celeste”, il nuovo brano di Ron

Roma, 28 mag. (askanews) – Si intitola “Abitante di un corpo celeste”, la nuova canzone di Ron (su etichetta Le foglie e il vento e distribuzione Sony Music), firmata dallo stesso Ron e da Guido Morra (autore di testi entrati nell immaginario della gente, come I migliori anni della nostra vita, Storie di tutti i giorni, Che Fantastica storia è la vita, solo per citarne tre) e anticipa il nuovo album di inediti, in uscita per la fine di quest anno, che è parte del progetto artistico legato ai 50 anni di attività di Ron.

Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto da Gianluca Calu Montesano, che è stato girato all Autodromo abbandonato di Morano sul Po, in provincia di Alessandria.