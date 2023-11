Abitanti di Gaza City fuggono verso il Sud della Striscia

Gaza (Striscia di Gaza), 8 nov. (askanews) – Una piccola carovana di abitanti di Gaza città fugge per dirigersi verso il Sud della Striscia di Gaza, nella speranza di sfuggire ai bombardamenti dell’aviazione di Israele e ai combattimenti via terra nella città – già entrati nella loro fase iniziale – fra soldati israeliani e miliziani del movimento islamista Hamas, che governa questa parte del territorio palestinese.

Israele ha bombardato per un mese la Striscia e in particolare la città di Gaza, uccidendo secondo le autorità palestinesi oltre 10.300 persone, in massima parte civili fra cui un grande numero di bambini. La guerra scatenata contro Gaza è stata la risposta all’attacco a sorpresa di miliziani di Hamas contro Israele dello scorso 7 ottobre, compiuto con razzi e assalti di gruppi di guerriglieri che hanno ucciso 1.400 persone, per lo più civili, e preso in ostaggio circa 240 persone, secondo il governo di Israele.

L’esercito israeliano negli ultimi giorni ha diviso in due la Striscia tagliandolo lungo l’asse Nord-Sud, e ha riversato sulla città di Gaza volantini ordinando ai civili di fuggire verso Sud, cosa che molti stanno facendo. Ma secondo un funzionario americano, sarebbero almeno 350.000 gli abitanti ancora presenti nella città palestinese.