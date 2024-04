ABK Group, aperto il nuovo flagship store a Milano

Milano, 16 apr. (askanews) - Un salto nel futuro per ribadire con forza l'importanza del Made in Italy nel cruciale e nevralgico settore della ceramica. ABK Group apre un flagship store a Milano, il primo spazio espositivo in Italia. Un'inaugurazione che suggella l'impegno più che trentennale del m...

Milano, 16 apr. (askanews) – Un salto nel futuro per ribadire con forza l’importanza del Made in Italy nel cruciale e nevralgico settore della ceramica. ABK Group apre un flagship store a Milano, il primo spazio espositivo in Italia. Un’inaugurazione che suggella l’impegno più che trentennale del marchio nato nel 1992 a Finale Emilia, nella provincia di Modena. Quella provincia italiana fatta di artigianalità e di alta professionalizzazione. Un orgoglio per l’Italia riconosciuto in tutto il mondo. Soprattutto nel settore di riferimento, quello della produzione e commercializzazione di rivestimenti in gres porcellanato per l’interior design e l’arredo. Abbiamo parlato con Cristian Nizzòli, Direttore Marketing ABK Group:

“Il flagship di Milano è il primo tassello di un progetto più ampio che si chiama ABK Group Studio. Vogliamo presentare un gruppo ceramico come il nostro – che attraverso i suoi marchi commerciali fino ad oggi ha lavorato principalmente attraverso il retail – per quella che è la completezza della propria gamma anche a tutto il mondo dei professionisti. Parliamo di architetti, interior designer, general contractors. E non potevamo che scegliere Milano per iniziare questo percorso”.

Tradizione e innovazione, con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità sono elementi declinati nella loro massima espressione in uno spazio espositivo moderno e funzionale. All’interno il cliente può toccare con mano i prodotti e la qualità dei marchi del gruppo e scoprire le novoità più all’avanguardia, come l’avveniristico sistema a induzione invisibile per piani cucina – Cooking Surface Prime – oppure la tecnologia Full Vein 3D, per riprodurre le venature dei materiali naturali anche sullo spessore della lastra in gres. Ha così proseguito Cristian Nizzòli, Direttore Marketing ABK Group:

“Fino ad arrivare a quelli che sono gli utilizzi legati alla decorazione, con espressioni che noi chiamiamo di sartoria perché offrono all’interior designer la possibilità di caratterizzare gli spazi unendo l’espressività ed il design alle caratteristiche tecniche della ceramica. A questo si aggiunge l’attenzione per il design: una delle nostre vetrine, infatti, è dedicata al progetto Poetry House sviluppato da Paola Navone. Un progetto che ci sta dando tante soddisfazioni e che sottolinea l’attenzione che abbiamo verso il tema, come azienda italiana. E mai come in questo momento, trovandoci nella design week, è importante riaffermare che ABK Group è anche, oltre a tecnologia ed innovazione, vicina al mondo del design”.

Un’apertura strategica e funzionale, parte di un piano di investimenti più ampio del valore di 30 Milioni di euro, volto a dare un’ulteriore spinta al percorso di crescita di tutto il gruppo ABK.