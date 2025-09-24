ABK Group e Moooi portano gli animali estinti nella ceramica

Bologna, 24 set. (askanews) – Al Cersaie di Bologna, tra migliaia di metri quadri di piastrelle e superfici, spicca una colomba che si muove con grazia monastica, uno struzzo danzante che disegna geometrie nella sabbia e un gufo dallo sguardo ipnotico. Non è uno zoo, ma la nuova frontiera della ceramica secondo Moooi, il brand del design eclettico che dopo vent’anni di arredi e luci decide di calpestare – letteralmente – nuovi terreni.

La partnership con ABK Group segna l’ingresso nel mondo delle superfici ceramiche con “Nesting Room”, una collezione che promette di trasformare gli ambienti in rifugi meditativi.

“Pensiamo che la ceramica sia una delle superfici che ha bisogno d’amore – racconta Marcel Wanders, fondatore e direttore creativo di Moooi -. C’è molta bella ceramica in circolazione ma ha bisogno di un po’ di creatività in più. Non possiamo fare solo pietre naturali tutto, abbiamo bisogno di più di fantasia, più di romanticismo, più divertimento”. Wanders non è nuovo alle provocazioni nel design. Questa volta l’ispirazione arriva da quella che definisce “l’idea dell’animale estinto” – creature fantastiche che esistono solo nell’immaginazione e che ora diventano texture e superfici in gres porcellanato. Per ABK, azienda modenese con oltre 30 anni di storia e circa 200 milioni di fatturato, rappresenta un salto nel lifestyle design di alta gamma. La scelta del partner italiano non è casuale.

“È sempre bellissimo lavorare con aziende italiane – prosegue Wanders -. Non devi spiegare perché fai qualcosa. Le persone credono che tu, come creatore, abbia le tue ragioni per fare le cose. C’è un rispetto e c’è un amore, c’è una passione per il design che non ha precedenti”.

“Sono superfici che vanno viste, raccontate e vanno anche abbinate ai prodotti Moooi che possono essere i prodotti per l’illuminazione, l’arredo e i complementi d’arredo, perché solo in questo modo riteniamo che passi il concetto di questo lifestyle così desiderabile” ricorda Cristian Nizzoli, direttore marketing ABK Group.

Tre stanze dedicate al wellness e alla meditazione nello stand ABK raccontano questa prima collezione con animali dai nomi esotici, con una strategia precisa: portare il “lusso creativo” di Moooi in hotel, grandi progetti e residenze attraverso la rete distributiva in oltre 100 paesi.