Abodi: la nuova norma sul lavoro sportivo dal 1 luglio 2023

Roma, 21 dic. (askanews) – Sulle norme per il lavoro sportivo “sì, abbiamo chiesto e verrà inserito nel Milleproroghe che per il lavoro sportivo venga introdotta la nuova norma dal 1 luglio 2023, per il vincolo sportivo definitivamente cadrà dal 1 luglio 2024. Per i primi contratti, i primi tesseramenti entro il 30 giugno 2023 le federazioni dovranno regolare il quadro dei riconoscimenti per i premi di formazione. Spero che questo tema sia stato, mi auguro, definitivamente chiarito”. Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine di una conferenza stampa sulla Ryder Cup 2023 a Roma.

