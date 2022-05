Aborto, a Washington nuove manifestazioni alla Corte Suprema

Roma, 3 mag. (askanews) – Nuove manifestazioni di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti a Washington dopo la fuga di notizie sulla sentenza che la Corte a maggioranza conservatrice avrebbe approntato per giugno, una sentenza che annullerebbe la celebre Roe vs Wade che da 50 anni garantisce l’aborto negli Usa. Le manifestazioni sono sia a favore dell’interruzione libera di gravidanza, sia dei movimenti per la vita che sperano nella stretta anti abortista.