Aborto: Antoniozzi (Fdi), 'noi rispettiamo legge 194'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Da cattolico dico che le parole del Papa sull'aborto non possono che essere quelle. Non si può pensare che la Chiesa accetti l'interruzione di gravidanza perché non è comunque un organismo laico. Però la Chiesa ha nel suo magist...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Da cattolico dico che le parole del Papa sull'aborto non possono che essere quelle. Non si può pensare che la Chiesa accetti l'interruzione di gravidanza perché non è comunque un organismo laico. Però la Chiesa ha nel suo magistero il perdono come elemento fondamentale. Da laico, pur essendo contrario all'aborto, dico che bisogna rispettare questo diritto e fare in modo che si aiutino le donne che decidono di ricorrere all'Ivg per problemi risolvibili proprio come dice la legge 194 che è una buona legge". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

"Moltissime donne oggi sanno scegliere la strada della contraccezione ed è importante che questa cultura si diffonda tra i giovani. Ho il massimo rispetto per ogni donna che ha scelto di abortire. Ma pretendere che la Chiesa su questo argomento abbia una posizione moderata sarebbe sbagliato. Poi la Chiesa è anche quella che ha nella sua missione l'accoglienza e grazie ad essa molte persone in difficoltà vengono accolte", conclude l'esponente di Fdi.