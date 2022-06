Aborto, Biden attacca la Corte Suprema: “Un tragico errore”. L’Onu: “Duro colpo ai diritti delle donne”

Nel giorno in cui la Corte Suprema si è espressa sul diritto della donna ad abortire, l'Onu e Biden hanno pronunciato dure parole.

A poche ore dalla controversa decisione della Corte Suprema statunitense sul diritto delle donne ad abortire sono in molti ad essersi espressi nel merito. Tra questi si segnalano il presidente degli USA Joe Biden e l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet: “Rappresenta una grave battuta d’arresto”, ha osservato quest’ultima.

Aborto, le dure parole di Biden e dell’Onu. Il Presidente degli USA: “Un giorno triste per il Paese”

La condanna di Biden sulla decisione della Corte Suprema che ha “cancellato” il lavoro della sentenza Roe v. Wade è stata netta. Il presidente degli USA si è rivolto in particolare ai tre giudici che sono stati nominati dall’ex presidente Donald Trump: “È la realizzazione di un’ideologia estrema. Sono stati tre giudici nominati dal presidente Donald Trump a fare da fulcro alla decisione di capovolgere la bilancia della giustizia ed eliminare un diritto fondamentale per le donne in questo paese”.

Ha poi aggiunto: “La salute delle donne di questa Nazione è a rischio […] donne e ragazze saranno costrette a partorire il figlio del loro stupratore.

Immaginate una donna che deve portare in grembo un bambino che è stato la conseguenza dell’incesto. È crudele”.



L’Onu: “Un duro colpo per i diritti delle donne”

Parole non meno morbide sono state quelle dell’Alta commissaria Onu per i diritti umani Michelle Bachelet che in un comunicato ufficiale ha affermato: “La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti pronunciata oggi rappresenta una grave battuta d’arresto dopo cinque decenni di tutela della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi negli Stati Uniti grazie alla sentenza Roe contro Wade.

È un duro colpo per i diritti umani delle donne e per l’uguaglianza di genere”.