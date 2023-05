Aborto: Bonino, 'stanno svuotando il diritto dall'interno'

Roma, 23 mag (Adnkronos) – "È sempre esistita nel nostro Paese una corrente antiabortista. L'abbiamo sempre sconfitta, sia nella legge sia nei referendum. Penso che dopo 45 anni come tutte le leggi avrebbe bisogno di un reset. La scienza è andata avanti e la legge prevedeva un adeguamento alle nuove scoperte farmacologiche che non è mai stato applicato. Ma, con la maggioranza che c'è, non mi azzarderei a intraprendere un cammino di revisione della 194". Lo dice Emma Bonino in un'intervista alla 'Stampa'.

Come sta agendo la destra? "Svuotano la legge dall'interno. Sanno che in un dibattito pubblico sulla questione aborto sarebbero in minoranza come lo sarebbero sul divorzio. Hanno trovato un modo più subdolo di agire. Sottovalutano la questione degli obiettori, non contemplano le nuove ricerche scientifiche, fanno di tutto per rendere difficile l'aborto farmacologico. Accade tutto in modo nascosto dunque è più complicato fronteggiare questo attacco", spiega la Bonino.

L'esponente di +Europa parla, tra l'altro, della contestazione alla Roccella al Salone del libro: "Questo episodio mi ha fatto rabbia e molta pena. La ministra non ha bisogno della mia difesa ma la mia cultura liberale non violenta e radicale mi avrebbe spinta a comportarmi in modo diverso. Anche se sono avversari e la pensano diversamente mai e poi mai avremmo impedito a qualcuno di parlare, è illiberale".