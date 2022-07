Aborto: Conzatti (Iv), 'bene Ue, vergogna voto centrodestra italiano'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "L'aborto deve essere considerato come un diritto fondamentale dell'Ue, e come tale va tutelato. È un passo importante del Parlamento europeo che, in risposta alla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati federali , ha approvato una Risoluzione in cui chiede di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea".

Così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femmincidio.

"È gravissimo che la destra italiana, senza distinguo alcuno, abbia votato no dimostrando così di essere tra le forze politiche più conservatrici e retrograde del parlamento europeo. Tutelare il diritto all’aborto è una battaglia di civiltà che non possiamo permetterci di perdere. Ed è una vergogna che la destra italiana, tutta , si sia schierata contro un diritto fondamentale per la salute delle donne e la civiltà di una democrazia avanzata come la nostra".

"Non meraviglia affatto, se queste sono le premesse, che le battaglie per i diritti costituzionali siano bloccate anche nel nostro Parlamento: dal doppio cognome al ddl Bonetti Cartabia Lamorgese fino al fine vita, per non parlare dello ius scholae. Passi in avanti importanti e dovuti che però sono ostacolati dalla spinta antistorica delle destre".