Aborto: Fregolent-Scalfarotto (Az-Iv), 'stanza dell’ascolto? Schillaci intervenga'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Un altro attacco alle donne: in Piemonte, l'assessore regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone fa nascere, con i movimenti pro vita, al Sant'Anna di Torino una ‘stanza d’ascolto’ per le donne che vogliono abortire. Una luogo dove donne già sotto stress per la delicatissima scelta che hanno compiuto saranno sottoposte a una forma di persuasione non richiesta affinché cambino idea". Così in una nota i senatori di Azione-Italia Viva Ivan Scalfarotto e Silvia Fregolent.

"Sono scelte che vanno a ledere direttamente l’equilibrio psicofisico oltre che l’intimità delle donne: la scelta di ogni donna dev’essere rispettata e difesa senza indebite intromissioni ed è per questo abbiamo presentato un’interrogazione e richiesto un intervento immediato al ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha il compito di sorvegliare le regioni e gli ospedali anche nella delicata materia dell’aborto. Pratiche ideologiche e lesive della libertà delle donne non sono ammissibili", concludono.