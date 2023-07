Aborto: Gribaudo (Pd), 'in Piemonte la destra attacca la libertà delle donne'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Dalla Giunta Cirio arriva l’ennesimo attacco a un diritto: quello delle donne di scegliere in piena libertà. L’apertura della stanza d’ascolto contro l’aborto all’ospedale Sant’Anna di Torino è inaccettabile. La destra usa la sanità pubblica, dopo averla abbandonata, per la propria propaganda". Così la vicepresidente del Partito democratico, Chiara Gribaudo. "La presentazione in pompa magna con l’assessore Marrone – aggiunge la deputata dem – è uno schiaffo alla libertà delle donne. È molto grave che alle associazioni Pro life venga consentito di mettere in campo queste forme di pressione dentro gli ospedali pubblici perché minaccia la tranquillità e la fiducia con cui una donna nell’esercizio della propria libera scelta. Dove servirebbe reale ascolto costruiscono un meccanismo che punta a dissuadere e a colpevolizzare le donne, provando così ogni volta ad aggirare un diritto".

"La destra parla di natalità ma nei fatti non fa niente: zero misure per il welfare, zero sostegni e incapacità di spendere i fondi Pnrr per gli asili nido. Da loro solo attacchi alla libertà delle donne e ai diritti", conclude Gribaudo.