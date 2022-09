Aborto, Letta: difendiamo principio di autodeterminazione donne

Milano, 14 set. (askanews) – Enrico Letta durante la conferenza stampa convocata per presentare le proposte Pd in tema di parità di genere ha parlato di aborto e autodeterminazione delle donne.

“Il tema dell’autodeterminazione delle donne è diventato centrale nella campagna elettorale”, ha detto, sottolineando “la nostra difesa del principio di autodeterminazione, la nostra difesa delle regole attuali e la nostra volontà di far di tutto perché il nostro paese non torni indietro.

Non solo non torni indietro ma riesca a vivere in modo diverso l’applicazione di queste regole”.