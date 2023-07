Aborto: Magi, 'stanza della vita Fdi è attacco a tutte le donne'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Un altro attacco alle donne, alla loro dignità e libertà di scelta: Fratelli d’Italia, tramite i movimenti pro vita, si inventa al Sant'Anna di Torino una ‘stanza d’ascolto’ per le donne che vogliono abortire. Una specie di consultorio patriota in salsa neo catecumenale che avrà come unico obiettivo quello di dissuadere le donne dall’abortire. Come se non ci fossero già i consultori, come se non fossimo già pieni di medici obiettori. La realtà è che, mentre Fratelli d’Italia con una mano prende queste iniziative populiste per difendere la vita, con l’altra mina il sistema di welfare familiare e per le donne. Non accetteremo interferenze e molestie da parte degli attivisti antiabortisti che pensano di poter decidere al posto delle donne". Lo afferma il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi.