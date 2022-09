Aborto, Matteo Salvini fa un passo avanti: “Riformulare la legge non è una priorità”

Anche Matteo Salvini stupisce tutti sul tema dell'aborto. Per la Lega non è prioritario riformulare la legge 194. Restano dubbi sulla questione Ungheria.

Matteo Salvini, leader della Lega, spesso critico e conservatore sul tema dell’aborto, sembra essersi ammorbidito. Il capo del Carroccio non crede che sia una priorità dover riformulare la legge sull’aborto.

Già ne aveva parlato Giorgia Meloni stupendo tutti, ma adesso anche Matteo Salvini si unisce al coro ed in quel di Milano ha dichiarato: “Per quello che mi riguarda azzerare o riformulare la legge 194 non è una priorità“. Poi ha continuato dicendo: “Semmai va implementata aiutando i centri per la vita, ma l‘ultima parola spetta sempre e comunque alla donna. Non penso che la priorità per gli italiani in questo momento sia cancellare la legge sull’aborto e io non sarei d’accordo se qualcuno lo proponesse“.

E sull’Ungheria?

Nonostante il numero 1 della Lega si sia mostrato molto aperto, i giornalisti presenti alla sua conferenza stampa hanno incalzato con domande sull’Ungheria. Salvini non è mai stato troppo critico nei confronti di Orban e nel mese di agosto 2022 aveva anche affermato: “Sulla famiglia il mio modello è l’Ungheria“. E in tema di aborto dopo la controversa legge ungherese che prevede l’ascolto obbligatorio del battito del cuore del feto? Salvini non dice nulla, ma risponde solo: “L’Ungheria ha appena rieletto il suo presidente del Consiglio, hanno votato gli ungheresi.

Quando la gente vota, noi rispettiamo il voto. Spero che altri rispettino il voto degli italiani”.