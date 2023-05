Aborto: Mennuni (Fdi), 'Marcia della vita raggio di speranza'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Una giornata piovosa ma squarciata da un luminoso raggio di speranza. Dobbiamo ricreare un clima di accoglienza della vita. Finché le donne non sentiranno di essere affiancate da una comunità nazionale che sostenga la maternità considerandola u...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Una giornata piovosa ma squarciata da un luminoso raggio di speranza. Dobbiamo ricreare un clima di accoglienza della vita. Finché le donne non sentiranno di essere affiancate da una comunità nazionale che sostenga la maternità considerandola una ricchezza di tutta la collettività, dovremo continuare un incessante lavoro e per quanto lunga sia, si proseguirà nella marcia. Grazie di cuore ai caparbi organizzatori della Marcia per la vita!”. Lo afferma Lavinia Mennuni, senatore di Fratelli d’Italia.