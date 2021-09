Aborto, Papa Francesco: “È come assoldare un sicario, gli ospedali cattolici non possono farlo”

Papa Francesco è tornato a parlare dell'aborto. Il Pontefice ha dichiarato che gli ospedali cattolici non possono farlo.

Aborto, Papa Francesco: “È come assoldare un sicario”

Papa Francesco è tornato a parlare dell’aborto. “C’è lo scarto dei bambini che non vogliamo ricevere e con la legge dell’aborto che li rimanda al mittente, li uccide. Oggi è diventata un’abitudine bruttissima. Gli ospedali cattolici non possono andare per questa strada” ha dichiarato il Pontefice. “È giusto far fuori una vita umana per risolvere un problema? Affittare un sicario? Questo è l’aborto” ha dichiarato Papa Francesco, esprimendo ancora una volta il suo punto di vista e quello della Chiesa cattolica.

Aborto, Papa Francesco: “Gli ospedali cattolici non possono farlo”

Papa Francesco, durante un discorso alla Pontificia accademia per la vita, ha spiegato che gli ospedali cattolici non possono praticare l’aborto. Questo perché, secondo il Pontefice, l’aborto asseconderebbe la cultura dello scarto, sarebbe come assoldare un sicario. Il Papa ha parlato di cultura dello scarto anche per quanto riguarda molti anziani. “C’è la legge della eutanasia nascosta, accorciando la vita degli anziani perché le medicine costano… Il problema dello scarto, su questo punto le istituzioni cattoliche non possono andare” ha dichiarato, esprimendo il suo concetto.

Aborto, Papa Francesco: la pandemia e la povertà

“La crisi pandemica ha fatto risuonare ancora più fortemente tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Non possiamo essere sordi a questo duplice grido, dobbiamo ascoltarlo bene! L’esame delle numerose e gravi questioni emerse in questi ultimi due anni non è un compito facile” ha dichiarato Papa Francesco. “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla” ha aggiunto, sottolineando che bisogna ascoltare la situazione per favorire una conversione e arrivare a decisioni concreti per uscirne.