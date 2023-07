Aborto: Rossomando (Pd), 'destra spalleggia antiabortisti'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "La stanza dell'ascolto aperta all'ospedale Sant' Anna di Torino rappresenta un'ennesima evidente forzatura da parte dell'assessore regionale Marrone. Da questo punto di vista verificheremo cosa prevede la convenzione sottoscritta per l'affidamemento al Movimento per la vita di uno spazio all'interno di un ospedale. La destra piemontese farebbe bene ad assicurare un alto livello dei servizi sanitari e in particolare, in questo ambito specifico, un sostegno vero e concreto alle donne per una maternità serena e consapevole, invece di continuare a trattare ideologicamente la questione della legge 194, spalleggiando e favorendo movimenti antiabortisti". Lo scrive su Facebook la vice presidente del Partito democratico al Senato, Anna Rossomando.