Aborto: 'sicuro e accessibile', la conferenza presso la sede del M5s a Roma

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Domani alle ore 15 a Roma, presso la sede del Movimento 5 Stelle (Via di Campo Marzio 46), si terrà la conferenza stampa “Aborto sicuro e accessibile in Europa”, evento organizzato su iniziativa del Comitato per le politiche di genere e per i diritti civ...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Domani alle ore 15 a Roma, presso la sede del Movimento 5 Stelle (Via di Campo Marzio 46), si terrà la conferenza stampa “Aborto sicuro e accessibile in Europa”, evento organizzato su iniziativa del Comitato per le politiche di genere e per i diritti civili del M5S. "Attualmente sono 20 milioni le donne europee che non hanno accesso a un’interruzione di gravidanza legale e sicura. In Polonia, ad esempio, le donne continuano a morire a causa delle assurde restrizioni in vigore. Nella nostra stessa Italia, sono sempre di più le regioni in cui è diventato praticamente impossibile interrompere una gravidanza per l'eccessivo numero di medici obiettori, che di fatto impediscono un servizio previsto dalla legge, costringendo le donne a spostarsi di regione, allungare i tempi e sostenere spese ingenti", si legge in una nota dell'evento.

Per questo il M5S è la prima forza politica italiana ad aderire e sostenere ufficialmente la campagna My Voice, My Choice, che punta a sollecitare l'Unione Europea affinché faccia quanto è in suo potere per rendere l'aborto accessibile, sicuro e legale per tutte le cittadine europee, indipendentemente dalle normative vigenti nei singoli Paesi membri. All’evento parteciperanno Alessandra Maiorino (senatrice M5s e coordinatrice comitato politiche di genere e diritti civili M5s), Federica Vinci (co-coordinatrice My Voice, My Choice), Anna Bilotti (senatrice M5S e membro e diritti comitato politiche di genere civili M5S) Gilda Sortiello (deputata M5S), Carolina Morace (europarlamentare M5S).