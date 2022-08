Roma, 25 ago. (Adnkronos) – La legge sull'aborto "che è in vigore rimane in vigore, poi bisogna aiutare le donne che non vogliono abortire a non farlo, perché l'aborto è sempre un trauma. Naturalmente per chi è obiettore di coscienza bisogna permettergli di fare l'obiezione di coscienza, ma non è nostra intenzione mettere la legge a repentaglio".

Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.