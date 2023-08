Aborto: Zanella (Avs), 'stanza dell'ascolto forzatura inaccettabile'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "La stanza dell’ascolto al Sant’Anna, nel reparto dove viene pratica l’interruzione di gravidanza, è una forzatura inaccettabile. Il direttore sanitario Fiandra dice di essere solo un tecnico e di non voler entrare del dibattito politico ma la...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "La stanza dell’ascolto al Sant’Anna, nel reparto dove viene pratica l’interruzione di gravidanza, è una forzatura inaccettabile. Il direttore sanitario Fiandra dice di essere solo un tecnico e di non voler entrare del dibattito politico ma la stessa convenzione tra l'Azienda ospedaliera a cui fa capo l'ospedale ostetrico-ginecologico Sant'Anna e la Federazione Movimento per la vita del Piemonte è un atto politico". Lo sostiene Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, la quale spiega "Fiandra dice che in quel modo si è voluto offrire alle donne ‘semplicemente una scelta’ senza obblighi né forzature. A noi pare che invece si voglia interferire sulla loro scelta. Ogni donna può trovare consiglio dove vuole, ma nelle sedi esterne alla struttura".