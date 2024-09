Aborto: Zanella, 'fronte ampio per difendere conquiste contro oscurantismo retrivo'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - “L’autodeterminazione delle donne nella scelta della maternità é sotto attacco in tutto il mondo: ovunque la negazione dei servizi per l’interruzione della gravidanza è una parola d’ordine delle destre, così sta avvenend...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “L’autodeterminazione delle donne nella scelta della maternità é sotto attacco in tutto il mondo: ovunque la negazione dei servizi per l’interruzione della gravidanza è una parola d’ordine delle destre, così sta avvenendo in Italia. Purtroppo possiamo fare un bilancio amaro in occasione della Giornata internazionale per l’aborto libero e sicuro che si celebra oggi”. Così Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.

“É perció sempre più necessario -aggiunge- un fronte ampio delle donne a difesa delle conquiste degli anni passati ora messe a rischio da un oscurantismo retrivo. La sovranità delle donne sul loro corpo continua ad essere contrastata da spinte reazionarie e patriarcali oltre che dagli appetiti di un liberismo senza scrupoli. Noi vogliamo e combattiamo per la piena attuazione della legge 194 centrata sul ruolo di strutture importantissime come sono i consultori. È necessario sostenere e rafforzare i consultori perché lì avviene il percorso delle donne nelle proprie scelte, la prevenzione e la loro piena salute sessuale”.