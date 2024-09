Aborto: Zanella, 'stanza ascolto aggressione verso donne, Meloni non ha niente da dire?'

Aborto: Zanella, 'stanza ascolto aggressione verso donne, Meloni non ha ...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "L'apertura di una 'stanza per l'ascolto' al Sant'Anna di Torino decisa dalla Regione Piemonte é una gratuita aggressione verso tutte le donne, un atto che offende e pregiudica la loro autodeterminazione. Possibile che Giorgia Meloni non abbia niente da dire? Per una volta dimostri di essere dalla parte delle donne". Lo dice la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.