Abrignani: “Il green pass andrebbe esteso agli alunni con più di 12 anni”

Secondo Abrignani il green pass dovrebbe diventare obbligatorio per accedere a scuola per tutti gli alunni con più di 12 anni.

Il membro del Comitato tecnico-scientifico e professore ordinario di Immunologia Sergio Abrignani ha proposto di estendere l’obbligo di green pass per entrare a scuola agli alunni maggiori di 12 anni. Attualmente possedere il certificato è necessario per i docenti e per il personale interno ed esterno.

Abrignani sul green pass

Intervistato da La Stampa, l’esperto ha spiegato che essendo i bambini non ancora vaccinati, sorgeranno dei focolai con l’avvio dell’anno scolastico. Per questo, in attesa che gli enti regolatori autorizzino una vaccinazione per gli under 12, “nessun altro cittadino con qualsiasi problema è giustificato a non vaccinarsi“. Di qui la sua proposta di obbligare tutti i ragazzi con più di 12 anni a possedere il green pass per poter accedere agli edifici scolastici.

Abrignani sul green pass e l’obbligo vaccinale

Secondo Abrignani la certificazione deve poi essere estesa a qualsiasi attività al chiuso con più di due persone: “L’unico modo per mitigare i 10 milioni di non vaccinati, di cui 3 a rischio perché over 50. Ricordo che la morte è 15 volte più probabile nei non vaccinati”.

L’obbligo vaccinale è invece secondo lui poco praticabile: “I no vax che vivono di certezze paranoidi sono circa 1 milione e non si può mandargli i Carabinieri a casa, diventerebbe uno stato di polizia o un obbligo senza applicazione“.