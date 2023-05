Gli abitanti di un paese dell’Abruzzo hanno avvistato l’orsa Amarena. L’animale già nel 2020 era diventato famoso, in senso positivo, per aver partorito alcuni piccoli orsi di cui uno è morto dopo essere stato investito da un’auto in corsa. Anche questa volta l’orsa ha partorito due cuccioli. Le istituzioni hanno lanciato un appello e messo in guardia i più curiosi.

L’orsa Amarena è stata avvistata in Abruzzo: ha appena partorito due cuccioli

Sebbene l’orsa Amarena, il cui nome è F17, sia ormai un simbolo per il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, le istituzioni hanno consigliato ai visitatori e agli abitanti delle città limitrofe di non fare visita all’orsa in quanto resta comunque un animale selvatico. Come si legge su Fanpage.it, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale ha dichiarato:

“L’orsa ha solo bisogno di rispetto e ufficializzare la notizia, diffonderla, autorizza a mandare avanti il tam tam della caccia all’avvistamento, e così ricomincerebbe la “giostra” che c’è stata anni fa quando Amarena aveva quattro cuccioli ed è stata letteralmente assediata, letteralmente messa all’angolo, costretta. Lasciatela in pace“.

Le misure di sicurezza emesse dal sindaco di Villalago

L’orsa Amarena è stata avvistata presso Villalago, in provincia dell’Aquila. Il sindaco del paese, Fernando Gatta, ha già disposto le prime misure di sicurezza sulla pista forestale che collega il centro urbano di Villalago con la località macchia di Rose.