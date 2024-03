Abruzzo, Marsilio: ripartiamo dal buon lavoro fatto ultimi 5 anni

L'Aquila, 11 mar. (askanews) - "La Regione Abruzzo riparte dal buon lavoro fatto in questi cinque anni, un grande lavoro di pianificazione, di messa in ordine dei conti, dei bilanci, di raccola dei finanziamenti, di maturazione dei progetti per troppo tempo rimasti fermi abbandonati nei cassetti o m...

L’Aquila, 11 mar. (askanews) – “La Regione Abruzzo riparte dal buon lavoro fatto in questi cinque anni, un grande lavoro di pianificazione, di messa in ordine dei conti, dei bilanci, di raccola dei finanziamenti, di maturazione dei progetti per troppo tempo rimasti fermi abbandonati nei cassetti o mai nemmeno affrontati. Ora bisogna svolgere fino in fondo il compito, abbiamo gettato le basi, abbiamo seminato e ora bisogna far fruttificare questa lunga incubazione”: così il rieletto presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della conferenza stampa al Palazzo della Regione all’Aquila, il giorno dopo le elezioni regionali che lo hanno riconfermato con il 53,5% dei consensi.