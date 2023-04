Abruzzo, Marsilio: sbloccati 50 milioni per ricostruzione scuole

Roma, 5 apr. (askanews) – “Questo governo ha sbloccato pochi giorni fa al CIPES 50 milioni per la ricostruzione delle scuole. Erano tre anni che si andava avanti e indietro con progett… ‘mandateci un’integrazione, manca questo, manca quello…’ E tu stai in mezzo, a leggere questo carteggio che non finisce mai”: lo ha dichiarato il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ospite a Start su Sky TG24.

“Siamo riusciti con le dovute sollecitazioni a chiudere questa fase e a riavviare questo percorso. La grande ferita rimane sulla ricostruzione pubblica e sulla ricostruzione delle chiese”, ha aggiunto.