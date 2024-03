Abruzzo, Rampelli: legnata per sinistra a livello regionale-nazionale

Roma, 11 mar. (askanews) – “(Marco) Marsilio ha dato autorevolezza al governo della Regione Abruzzo, un’autorevolezza che non si riconosceva nelle stagioni precedenti, questo ha creato un governo forte sul territorio, a cui si è aggiunta la forza del governo centrale”: così, a margine della conferenza stampa di Marco Marsilio, riconfermato governatore dell’Abruzzo con il 53,5% dei consensi, a Palazzo della Regione all’Aquila, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli (FDI).

La sua vittoria alle Regionali è “un riflesso condizionato per paradosso, della sinistra e della sua campagna così aggressiva. Tutti i leader dell’opposizione si sono letteralmente trasferiti in Abruzzo per circa 10 giorni e hanno politicizzato, con questa aggressività, rasentando talvolta i termini della calunnia. Se cercavano una risposta a livello nazionale è stata negativa per loro e positiva nel giudizio complessivo dei cittadini abruzzesi per il governo nazionale. Hanno preso una legnata a livello metaforico, sia a livello territoriale, regionale, sia a livello nazionale”, ha sottolineato.