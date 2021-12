Abruzzo, tre consiglieri regionali sono risultati positivi: uno è stato ricoverato in ospedale

Tre consiglieri della Regione Abruzzo sono risultati positivi al covid. Tra loro uno è stato ricoverato in ospedale.

Marco Cipolletti (Gruppo Misto), Fabrizio Montepara (Lega) e Guerino Testa (Fratelli d’Italia), sono questi i nomi dei consiglieri della Regione Abruzzo che sono risultati positivi al Covid-19. Da quanto si apprende la seduta programmata nella mattinata del 27 dicembre sarebbe stata annullata proprio a seguito del contagio dei tre consiglieri.

Abruzzo consiglieri regionali positivi, uno di loro è stato ricoverato

Sono due ad ogni modo i consiglieri che si troverebbero in quarantena in buone condizioni di salute. Entrambi sarebbero vaccinati. Non sarebbe stato vaccinato – riporta Abruzzo Cityrumors – il terzo consigliere che sarebbe stato ricoverato nel reparto covid del nosocomio di Teramo.

Abruzzo consiglieri regionali positivi, disposta la sanificazione dell’emiciclo

Ad ogni modo a seguito dell’annullamento della seduta della mattina del 27 dicembre era stata disposta la sanificazione degli ambienti in vista della ripresa pomeridiana.

Oltre a ciò anche gli altri consiglieri regionali si erano sottoposti al tampone. Questi ultimi sono risultati negativi.

Abruzzo consiglieri regionali positivi, il bilancio dei contagi

Nel frattempo la Regione Abruzzo, attraverso una nota, ha informato che nella giornata di martedì 28 dicembre sono stati in tutto 696 i nuovi positivi rilevati diventando così 97712 i contagi totali dall’inizio della pandemia. La nota prosegue: “Il totale risulta inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 91enne della provincia di Chieti) e sale a 2631.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 85188 dimessi/guariti (+215 rispetto a ieri)”.