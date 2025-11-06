Abu Mazen arriva in Vaticano per incontrare il Papa

Città del Vaticano, 6 nov. (askanews) – Il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) è arrivato in Vaticano per l’incontro con Papa Leone XIV. Il corteo presidenziale, ha percorso via della Conciliazione, blindata e chiusa al passaggio dei fedeli per questioni di sicurezza.

Sul cofano della macchina scura, con a bordo il presidente, sventolava la bandiera della Palestina.

Ad attendere Abu Mazen c’era il Prefetto della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, che lo ha accompagnato all’interno per l’incontro con il Pontefice.