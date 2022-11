Abusi nel clero, cardinale francese confessa: “Ho abusato di una 14enne 35 anni fa”

Il cardinale francese Jean-Pierre Ricard ha ammesso di aver compiuto degli abusi contro una ragazza 14enne: i fatti risalgono a 35 anni fa

Il cardinale francese Jean-Pierre Ricard ha ammesso pubblicamente che, 35 anni fa quando era solo un prete, abusò di una ragazzina di 14 anni. La magistratura del Paese ha immediatamente avviato un’indagine.

Jean-Pierre Ricard, vescovo emerito di Bordeaux, ha confessato alla riunione plenaria della Conferenza episcopale francese, di aver abusato di una ragazzina 14enne 35 anni fa: “Oggi, quando la Chiesa in Francia ha voluto ascoltare le vittime e agire nella verità, ho deciso di non nascondere più la mia situazione e di mettermi a disposizione della giustizia tanto sul piano della società che quello della Chiesa.” L’uomo ha dichiarato di aver già chiesto perdono alla vittima e di essere consapevole di aver compiuto un gesto che lui stesso ritiene: “Riprovevole e che ha segnato la ragazza in questione per molto tempo.”

Le indagini della procura di Marsiglia

Il caso, in Francia, ha avuto un grande eco mediatico. La procura di Marsiglia, nella giornata di martedì 8 novembre, ha immediatamente aperto le indagini preliminari sul cardinale. In questo momento sono nove i vescovi o ex vescovi francesi indagati a vario titolo per abusi su minori.