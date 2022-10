Abusi sessuali e droga per sua figlia, chiesta condanna per un camionista che avrebbe acquistato lui le sostanze per avere il controllo sulla vittima

Abusi sessuali e droga per sua figlia, chiesta la condanna per un camionista, il Resto del Carlino ha raccontato la terribile vicenda di un 60enne del Maceratese che comprava stupefacente alla ragazza tossicodipendente e poi la stuprava. Per l’uomo sono stati chiesti dalla Procura 9 anni di carcere alla fine di un processo per fatti avvenuti fra il 2015 e il 2017.

Abusi sessuali e droga per sua figlia

Le indagini avevano accertato che il 60enne avrebbe iniziato ad approfittare del fatto che la figlia fosse tossicodipendente, in che modo? Dopo averla provata a convincere al disintossicarsi appena era diventata maggiorenne era diventato il suo acquirente di droga. Tutto questo “a patto però che poi lei accettasse di avere rapporti sessuali con lui nella cabina del suo camion, oppure in auto”. Si tratta di accuse pesantissime che dovranno trovare suggello procedurale in terzo grado,

La denuncia penale della comunità

Nel 2017 poi la ragazza aveva intrapreso un serio percorso di disintossicazione ed aveva lasciato Macerata le Marche, tuttavia in comunità era emerso il suo inferno ed era partita la denuncia. In ambito di inchiesta era emerso che anche la sorella della vittima aveva subito violenza ma dallo zio in un filone che venne archiviato.