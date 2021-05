Abusi sessuali su 2 bambini, arrestato un 50enne a Torino

Roma, 26 mag. (askanews) – Ripetuti abusi sessuali su due bambini di 6 e 8 anni e produzione di materiale di pornografia minorile. È la duplice accusa che ha portato all’arresto di un noto professionista 50enne di Torino.

L’uomo era riuscito a carpire l’affetto dei piccoli e, in soli due anni, ha filmato le violenze ai loro danni per un totale di circa 9.000 video. In virtù della fiducia in lui riposta da parenti e amici, riusciva a ottenere la disponibilità dei minori anche per diversi giorni.

L’operazione, scattata nell’ambito di un’indagine sul Dark Web coordinata dal pm di Roma Eugenio Albamonte, è stata condotta con la collaborazione del Compartimento Polizia Postale di Torino e grazie alla cooperazione internazionale di polizia con altre Agenzie investigative estere attivata da Europol.