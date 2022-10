Abusi sessuali su una 15enne, allenatore di pallavolo indagato

Fissato un incidente probatorio per fissare le "prove" sugli abusi sessuali su una 15enne ascritti ad un allenatore di pallavolo indagato

Arriva dalla Lombardia la vicenda di presunti abusi sessuali su una 15enne per i quali è stato indagato un allenatore di pallavolo: secondo i media la madre della ragazzina ha presentato denuncia al commissariato di Busto Arsizio. Il Giorno spiega che un allenatore di pallavolo della provincia di Varese è stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio, l’ipotesi di reato perseguita è per abusi sessuali su una giocatrice di 15 anni.

Cosa si contesta all’uomo?

Abusi sessuali su una 15enne

Stando agli elementi di indagine trapelati le molestie contestate al coach sarebbero proseguite per circa un anno. A questo punto i media spiegano che le stesse sarebbero avvenute “presumibilmente prima e dopo gli allenamenti” ma senza citare una fonte giudiziaria sullo storico. Ad un certo punto la ragazzina ha trovato la forza di raccontare tutto in famiglia e mettere in moto la denuncia dei genitori e l’azione della magistratura sul caso.

Indagato a piede libero

Nei prossimi giorni è previsto un incidente probatorio per fissare le prove, al termine del quale e dopo altri adempimenti procedurali la Procura potrebbe chiudere le indagini e depositare la richiesta di rinvio a giudizio. Il Giorno spiega che l’indagato è a piede libero e che al momento non sono state adottate misure cautelari nei suoi confronti.