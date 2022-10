Abusi sulla figlia di due anni ripresi col cellulare e inviati online: arrestato

Abusi sulla figlia di due anni ripresi col cellulare e inviati online: "Ripresi con un iPhone e venivano compiuti all'interno delle mura domestiche"

Abusi su figlia di due anni ripresi col cellulare e inviati online: arrestato un 33enne di Roma, la polizia polizia di Milano e della Capitale individua un 33enne responsabile del misfatto. Il fermo è avvenuto nelle scorse ore e l’uomo è indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di sua figlia, nonché per detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico e per adescamento di minorenne.

A riportarlo Repubblica.

Abusi filmati sulla figlia di due anni

Il fermo è scattato dopo una una perquisizione domiciliare e informatica eseguita dagli investigatori milanesi. Con essi anche il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma. La procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano spiega che gli abusi erano “ripresi con un iPhone” e “venivano compiuti all’interno delle mura domestiche nei confronti della figlia dell’indagato, che non ha ancora compiuto i due anni.

Foto e video inviati ad una comunità pedofila

Le foto e i video venivano poi inviati ai frequentatori di una comunità pedofila online di stampo internazionale“. Ma c’è di più, dall’indagine sarebbe anche emerso “un adescamento sessuale che l’indagato stava conducendo nei confronti di un ragazzino di quindici anni”. Files registrati durante gli abusi e smartphone utilizzato per le riprese non sono le sola prova: sono stati trovati anche gli account utilizzati per inviare e richiedere materiale pedopornografico e per interloquire con le sue giovani vittime.